Κώστας Μαρτάκης Βιογραφικό

Γεννημένος στις 25 Μαΐου 1984 στον Κορυδαλλό Αττικής και μεγαλωμένος στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, ο Κώστας Μαρτάκης ξεκίνησε τη ζωή του έχοντας από νωρίς την κλίση προς την καλλιτεχνική έκφραση και τον αθλητισμό. Η μεγάλη ευκαιρία για εκείνον παρουσιάστηκε το 2006, όταν συμμετείχε στο μουσικό τηλεοπτικό πρόγραμμα Dream Show. Εκεί ξεχώρισε αμέσως χάρη στην εντυπωσιακή σκηνική του παρουσία, τη ζεστή χροιά της φωνής του και το χαρακτηριστικό λαμπερό του χαμόγελο, κατακτώντας γρήγορα τις καρδιές του τηλεοπτικού κοινού και θέτοντας τις στέρεες βάσεις για μια μακροχρόνια καριέρα. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, έκανε το δυναμικό δισκογραφικό του ντεμπούτο κυκλοφορώντας το «Πάντα Μαζί» από τη Sony Music Entertainment, ένα πρώτο δείγμα που προμήνυε την απόλυτα επιτυχημένη συνέχεια που θα ακολουθούσε. Τον Ιούνιο του 2007 ακολούθησε η πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Ανατροπή». Ο δίσκος αυτός τον καθιέρωσε απευθείας στην εγχώρια ποπ σκηνή, προσφέροντας ρυθμικά χορευτικά κομμάτια και ρομαντικές μπαλάντες που αγαπήθηκαν από τη νεολαία. Την επόμενη χρονιά, το τραγούδι «Φίλα με» κυκλοφόρησε ως προάγγελος του άλμπουμ «Πιο κοντά», το οποίο τον ανέβασε ακόμα ψηλότερα στις προτιμήσεις του κόσμου, δίνοντάς του τον τίτλο του απόλυτου pop idol της γενιάς του. Σταδιακά, η μουσική του ταυτότητα εμπλουτίστηκε με τεράστιες επιτυχίες όπως τα κομμάτια «Axize», «Dyo Foties», «Pes To Nai», «Ego Tha Fygo» και «Panta Tha Zeis». Οι δυναμικές ερμηνείες του στα τραγούδια «Nychtes Monahikes», «Min Kykloforeis» και «Pote» απέδειξαν την καλλιτεχνική του ωριμότητα και τη συνεχή του εξέλιξη. Η δεκαετία του 2010 έφερε για τον ίδιο αλλεπάλληλες εμπορικές νίκες. Το 2014, ο δίσκος «Αν κάπου κάποτε» γνώρισε τεράστια αποδοχή, κυριάρχησε στα ραδιόφωνα και έγινε πλατινένιος, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην αγορά. Την επόμενη χρονιά, οι μεγάλες συνεργασίες με τον Γιάννη Πλούταρχο και τον Παντελή Παντελίδη έδειξαν την ευελιξία του να συμπράττει επιτυχημένα με κορυφαία ονόματα του λαϊκού πενταγράμμου, παντρεύοντας την ποπ αισθητική του με τους λαϊκούς δρόμους. Το 2016, ο δίσκος «Σύνορα» σημείωσε επίσης εντυπωσιακή πορεία, κατακτώντας χρυσές και πλατινένιες διακρίσεις. Πέρα από την αμιγώς εμπορική ποπ, ο καλλιτέχνης δοκίμασε τις δυνάμεις του και σε διαφορετικά εγχειρήματα. Μια τέτοια ιδιαίτερη στιγμή καταγράφηκε το 2021, όταν συμμετείχε στο άλμπουμ «Christmas Magic». Εκεί βρέθηκε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς και τραγουδιστές σε ενορχήστρωση των διακεκριμένων μουσικοσυνθετριών Αρετής και Ιωάννας Σπανομάρκου. Στην προσωπική του ζωή, φροντίζει συστηματικά να διατηρεί χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας τον εαυτό του και τον στενό του κύκλο από τα εκτυφλωτικά φώτα της δημοσιότητας όταν κατεβαίνει από τη σκηνή. Επικεντρώνεται στη δημιουργία, στη γυμναστική και στην αισθητική αρμονία που χαρακτηρίζει κάθε του δημόσια εμφάνιση. Η κληρονομιά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική περιλαμβάνει την απόλυτη απεικόνιση του πολυδιάστατου καλλιτέχνη, ο οποίος συνδυάζει άψογα το φωνητικό ταλέντο με την αψεγάδιαστη εικόνα. Από τα πρώτα κιόλας βήματά του, τα μεγάλα stages και οι φαντασμαγορικές τηλεοπτικές παραγωγές έγιναν το φυσικό του περιβάλλον, με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί αδιάλειπτα στις πιο εντυπωσιακές διοργανώσεις του MAD. Ήδη από το 2007, καθήλωσε το κοινό στα Mad Video Music Awards ερμηνεύοντας το «Summer Wine» μαζί με τη Μάρω Λύτρα, ενώ το 2008 ακολούθησε η εκρηκτική σύμπραξη με τη Desislava στο «Mercy». Κάθε καλοκαίρι, η σκηνή των βραβείων δονείται από τον ρυθμό του: από το μεθυστικό «Mamacita Buena» και το «Suavemente» μέχρι την αξέχαστη μουσική συνύπαρξη με τον Στέλιο Ρόκκο στο «Τα καλοκαιρινά τα σ’ αγαπώ». Η ενέργειά του απογειώθηκε όταν ερμήνευσε το «Τα Καλύτερα» με τον Μηδενιστή και τη Μαίρη Συνατσάκη, αλλά και στα κομμάτια «Baillando» και «Πες Μόνο» πλαισιωμένος από τους OGE, Riskykidd και DJ Pitsi. Πιο πρόσφατα, ξεσήκωσε τα πλήθη στο mashup «Θέλω επειγόντως διακοπές x Let’s get loud». Παράλληλα, το catwalk του MadWalk γέμισε με το αστείρευτο προσωπικό του στυλ, όπου παρουσίασε δυναμικά acts όπως το «Make your move», τη ρυθμική συνεργασία με τη Θωμαή Απέργη στο «Fever», καθώς και το ατμοσφαιρικό «Σύνορα». Οι κάμερες του δικτύου τον ακολούθησαν κυριολεκτικά παντού: στα εντυπωσιακά red και green carpets των βραβείων, σε εξομολογητικές νύχτες στην εκπομπή OK@Night, στο Cooler Lists, αλλά και στο μεγάλο φεστιβάλ Mad North Stage, όπου ξεσήκωσε το κοινό της Θεσσαλονίκης με τεράστιες επιτυχίες όπως το «Γλυκό Κορίτσι», «Τατουάζ», «Η αγκαλιά μου», «Mamacita Buena» και το «Paradise». Ακόμα και στη σκηνή του Eurosong, έδωσε βροντερό παρών ερμηνεύοντας το «Fairytale» δίπλα στον Alexander Rybak, αλλά και το εκρηκτικό solo «Κανένας Δεν Με Σταματά», αποδεικνύοντας έμπρακτα πως αποτελεί έναν από τους πιο λαμπερούς και αεικίνητους πρωταγωνιστές του μεγαλύτερου μουσικού θεσμού της χώρας.