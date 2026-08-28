Άλμπουμ

An Kapou Kapote

Κώστας Μαρτάκης

Κυκλοφόρησε το 2013
Λίστα Τραγουδιών
    Αν Κάπου Κάποτε
    Τα Καλοκαιρινά Τα Σ’αγαπώ
    Μαθηματικά
    Μου Πήρες Κάτι
    Μόνο Κάτι Απογεύματα
    Χωρίς Αγάπη
    Στα Όνειρα Σου
    Τατουάζ
    Paradise
    Right Move!
    Τα Καλοκαιρινά Τα Σ’αγαπώ – Μαρκ Φ. Ά
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