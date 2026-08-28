Άλμπουμ

Anatropi

Κώστας Μαρτάκης

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Ανατροπή
    Ναι
    Κρίσιμη Ώρα
    Σαν Θεός
    Σύρματα Ηλεκτροφόρα
    Που Να Σε Βρω
    Ας’ τους να λένε
    Όνειρα Μεγάλα
    Να Μην Ξανάρθει Καλοκαίρι
    Θέλει Η Αγάπη Θυσία
    Gi’ Afto Hirokrotiste Tin (Bisogna Saper Perdere)
    Πάντα Μαζί
    Κανένας Άλλος
    Αδυναμία Μου
    Θέλω Επειγόντως Διακοπές
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