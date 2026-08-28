Άλμπουμ

Music Box Sessions

Κώστας Μαρτάκης

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Αν Υπάρχει Παράδεισος
    Απόλυτος Έρωτας
    Είναι Στιγμές
    Λόγια Και Σιωπές
    Μου Ανήκεις
    Προσπαθώ
    Σ’ Έχω Ερωτευτεί
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