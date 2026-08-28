Άλμπουμ

Pio Konta

Κώστας Μαρτάκης

Κυκλοφόρησε το 2009
Λίστα Τραγουδιών
    Πότε
    Πιο Κοντά
    Κάνω Ό,τι Θες
    Κάθε Πρωί
    Πρώτη Μου Φορά
    Γλυκό Κορίτσι
    Γιατί
    Η Αγάπη Είναι Εδώ
    Δύσκολο Να Σ’ Αγαπώ
    Αγάπη Μου (Loving U) (feat. Desislava)
    Dance On Me (Dam-Dam)
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