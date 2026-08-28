Άλμπουμ

Synora

Κώστας Μαρτάκης

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Σύνορα
    Πες Το Ναι
    Εγώ Θα Φύγω
    Πάντα Θα Ζεις
    Είναι Να Απορείς
    Νύχτες Μοναχικές
    Ούτε Ήξερες
    Μην Κυκλοφορείς
    Άλλη Μια Φορά
    Σύνορα – Ρεμίξ
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