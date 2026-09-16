Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2016
Lakis Papadopoulos – Live Odio Irodou Attikou
Κωστής Μαραβέγιας
Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
Τα Ήσυχα Βράδια – Λάιβ
Το Βαλς Της Γειτονιάς – Live
O Koursaros – Live
Serenata – Live
Η Ανεμώνα Του Σικάγου – Λάιβ
Batida De Coco – Live
Έρχεστε Κρύο – Live
Να Μ’ Αγαπάς – Live
Μικρά Μπαλκόνια – Λάιβ
Porfiro Violi – Live
Πια Θα Με Πάει Σπίτι Απόψε – Live
Πώς Χαιρετάνε Ξέχασα – Λάιβ
Το Τικ – Τακ Του Ρολογιού – Live
Της Νύχτας Τα Ήχια – Λάιβ
Και Θα Χαθώ – Live
Ξημερώματα – Λάιβ
Δικαίωμα στ’ Όνειρο – Live
Για Να Σ’ Εκδικηθώ – Λάιβ
Esi Eki – Live
Ποια Είμαι Εγώ – Λάιβ
Σε Ζητάω – Live
Εσύ Με Φτιάχνεις – Live
Βρώμικα Φιλιά – Λάιβ
Γυριστρούλα – Λάιβ
Το Παλιό Μου Παλτό – Live
Menexedia – Live
Τσίχλα Δίχως Ζάχαρη – Live
Τα Ήσυχα Βράδια – Λάιβ
Εγίνα Για Σένα Τούρκος – Λάιβ
Κάτι Γλυκό – Live
Τα Μπλε Παπούτσια – Λάιβ
Έλα Γοριλάκι – Λάιβ
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