Άλμπουμ

ΛΑΘΟΣ Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΧΕ ΓΡΑΦΤΕΙ

Κωστής Μαραβέγιας

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Είσαι Ακόμα Στη Γραμμή Μου
    Θέλω Να Βγω
    Πρώτη Μου Αγάπη
    Το Κύμα
    Όπως Σου ‘μαθα Εγώ
    Θα πάρει καιρό
    Ναύπλιο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας με σμόκιν, παπιγιόν και κόκκινες κάλτσες ποζάρει σε καταπράσινο κήπο.
2026
Κόκκινο Γκλίτερ
Εξώφυλλο τραγουδιού Maraveyas Μπαμπά Σ' Αγαπώ με θέα μια παιδική χαρά
2026
Μπαμπά Σ’ Αγαπώ
2025
Ta Ziliarika Sou Matia (Remix)
Αφίσα της ταινίας «Οι Άγριες Μέρες Μας» με δύο πρόσωπα μέσα στο νερό
2025
Our Wildest Days (Original Motion Picture Soundtrack)
Κοντινό πλάνο γυναίκας με ροζ γράμματα και στάμπα σε μπλουζάκι
2025
Πρωτομαγιά στις 3
Γυναίκα και άνδρας σε στούντιο ηχογράφησης μπροστά από μικρόφωνο
2025
Lola