Άλμπουμ

Lola

Κωστής Μαραβέγιας

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Diktator Des Marktes
    Lola
    Το Καλοκαίρι Έφυγε
    Τσαλαπάτο
    Στο Καλό
    Στην Καταιγίδα
    Δε Νιώθω Τίποτα
    Little Sister
    Αρκεί Να Είμαστε Μαζί
    El Tango Del Rio – Antirrio
    Λίγο Πριν Φύγω
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