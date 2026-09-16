Άλμπουμ

Pinokio

Κωστής Μαραβέγιας

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    Ο Αγαπημένος Του Πλανήτη
    Ζάχαρη
    Σχέσεις Από Απόσταση (Χάρτες)
    Ταξί
    Το Άστρο Της Βηθλεέμ
    Κουρκουμπίνια
    Το Κάνεις
    Σελήνη
    Pinokio
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας με σμόκιν, παπιγιόν και κόκκινες κάλτσες ποζάρει σε καταπράσινο κήπο.
2026
Κόκκινο Γκλίτερ
Εξώφυλλο τραγουδιού Maraveyas Μπαμπά Σ' Αγαπώ με θέα μια παιδική χαρά
2026
Μπαμπά Σ’ Αγαπώ
2025
Ta Ziliarika Sou Matia (Remix)
Αφίσα της ταινίας «Οι Άγριες Μέρες Μας» με δύο πρόσωπα μέσα στο νερό
2025
Our Wildest Days (Original Motion Picture Soundtrack)
2025
ΛΑΘΟΣ Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΧΕ ΓΡΑΦΤΕΙ
Κοντινό πλάνο γυναίκας με ροζ γράμματα και στάμπα σε μπλουζάκι
2025
Πρωτομαγιά στις 3