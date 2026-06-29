Άλμπουμ

CAPO DEI CAPI

Light

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    SUPERTRAP
    TONY MONTANA II
    NO DIDDY
    SPORT
    CONCERTO
    ΠΟΛΟ
    ΚΑΛΙΚΕΣ
    2 ΖΩΕΣ
    MONEY OVER BITCHES
    GOAL
    CAPO DEI CAPI
    SANTA MUERTE
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CAPO DEI CAPI (Deluxe)