Άλμπουμ

Romeo II

Light

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    Idi Amin
    C’est La Vie
    Κατσίκι
    Αστέρια
    Και Εσύ Στην Πάρο;
    omw
    Baila
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