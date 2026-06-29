Άλμπουμ

Immortale (Deluxe Edition)

Light

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Blow Up
    Cartier
    Sonic
    Woo Walk
    TTG
    CC
    Τι Φοβάσαι
    Χάρες
    Block
    Shorty
    Έξω
    Goodfella
    Slide
    Facemask
    ΟΤΛΤΚ
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    Τι Περιμένεις
    Capalot
    Ανεξάρτητα
    Πάει Καιρός
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