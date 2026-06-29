Άλμπουμ

Romeo

Light

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Teddy Bruckshot
    Obsessed
    Easy Rider
    Bella Vita
    Απόψε
    Mamacita
    Bentayga
    Toxic
    Jodeci
    24hrs
    Επιλογές
    Freaky
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