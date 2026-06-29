Άλμπουμ

Supernova

Light

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    Oh No
    Spaceman
    Γυμνή
    Voodoo
    Neymar
    Ροζ Πάνθηρας
    City Don’t Love Me
    Λίγη
    Oh Mama
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