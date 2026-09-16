Άλμπουμ

Pretty & Ratchet

Lil Koni

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Skinny
    Ότι Πιο Χοτ
    Mami
    On Fleek
    Έλα Να Μου Δείξεις
    Twerk Dat
    No Way
    Big Mess
    Plug
    Τα Λεφτά Με Κυνηγάνε
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