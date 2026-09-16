[Chorus: Ghetto Queen]

Θελουν τα λεφτα μου ειναι no way

Θέλουνε την θέση μου ειναι no way

Ψάχνουνε για nudes τρελένονται για boobs

Στέλνει ο δικός σου λεω go away

[Bridge: Ghetto Queen]

Με τον ποσο θελεις sauce

Ολοι με ρωτάνε πεσμου πως το κανεις πως

Με τον ποσο παει η sauce

Ξερει εχει μπει στην λίστα με τους bros

[Verse 2: Lil Koni]

Δεν μπαίνω στο friend zone δεν φωνάζει "o bro"

Αμα θελει κατι ξερει πως θα το εχει for sure

Δεν εχουμε χρονο θα το κανουμε on go

Τρέχουμε μαζι την πόλη κρυφά απτους πωπω

Δεν θελω team ουτε gang gang

Ξερω ειστε dumb dumb

Ξερουν οτι ο Lil Koni δεν ακούει καν καν

Δεν θελω team ουτε gang gang

Ξερω ειστε dumb dumb

Αν μου το σηκώσει ξερει πως θα γινει shotgun

[Chorus: Ghetto Queen]

Θελουν τα λεφτα μου ειναι no way

Θέλουνε την θέση μου ειναι no way

Ψάχνουνε για nudes τρελένονται για boobs

Στέλνει ο δικός σου λεω go away

Θελουν τα λεφτα μου ειναι no way

Θέλουνε την θέση μου ειναι no way

Ψάχνουνε για nudes τρελένονται για boobs

Στέλνει ο δικός σου λεω go away

[Bridge: Ghetto Queen, Lil Koni]

Ποσο θελεις - Θελω τοσο

Και αμα φυγω - Θα πληγωσω

Θα σου δινω - Gucci Coco

Οτι θελεις - Ξερεις το'χω

Θα το φαει θα το δωσω θα το παρει θα πληρώσω

Θα του δινω λιγο να 'χει και θα θελει αλλο τοσο

[Bridge: Lil Koni]

Δεν θελω team ουτε gang gang

Ξερω ειστε dumb dumb

Ξερουν οτι ο Lil Koni δεν ακούει καν καν

Δεν θελω team ουτε gang gang

Ξερω ειστε dumb dumb

Αν μου το σηκώσει ξερει πως θα γινει shotgun

[Chorus: Ghetto Queen]

Θελουν τα λεφτα μου ειναι no way

Θέλουνε την θέση μου ειναι no way

Ψάχνουνε για nudes τρελένονται για boobs

Στέλνει ο δικός σου λεω go away

[Bridge: Ghetto Queen, Lil Koni]

Ποσο θελεις - Θελω τοσο

Και αμα φυγω - Θα πληγωσω

Θα σου δινω - Gucci Coco

Οτι θελεις - Ξερεις το'χω

[Outro: Ghetto Queen]

No way no way

Στελνει ο δικος σου λεω go away

No way