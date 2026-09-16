No Way
Lil Koni
[Chorus: Ghetto Queen]
Θελουν τα λεφτα μου ειναι no way
Θέλουνε την θέση μου ειναι no way
Ψάχνουνε για nudes τρελένονται για boobs
Στέλνει ο δικός σου λεω go away
[Bridge: Ghetto Queen]
Με τον ποσο θελεις sauce
Ολοι με ρωτάνε πεσμου πως το κανεις πως
Με τον ποσο παει η sauce
Ξερει εχει μπει στην λίστα με τους bros
[Verse 2: Lil Koni]
Δεν μπαίνω στο friend zone δεν φωνάζει "o bro"
Αμα θελει κατι ξερει πως θα το εχει for sure
Δεν εχουμε χρονο θα το κανουμε on go
Τρέχουμε μαζι την πόλη κρυφά απτους πωπω
Δεν θελω team ουτε gang gang
Ξερω ειστε dumb dumb
Ξερουν οτι ο Lil Koni δεν ακούει καν καν
Δεν θελω team ουτε gang gang
Ξερω ειστε dumb dumb
Αν μου το σηκώσει ξερει πως θα γινει shotgun
[Chorus: Ghetto Queen]
Θελουν τα λεφτα μου ειναι no way
Θέλουνε την θέση μου ειναι no way
Ψάχνουνε για nudes τρελένονται για boobs
Στέλνει ο δικός σου λεω go away
Θελουν τα λεφτα μου ειναι no way
Θέλουνε την θέση μου ειναι no way
Ψάχνουνε για nudes τρελένονται για boobs
Στέλνει ο δικός σου λεω go away
[Bridge: Ghetto Queen, Lil Koni]
Ποσο θελεις - Θελω τοσο
Και αμα φυγω - Θα πληγωσω
Θα σου δινω - Gucci Coco
Οτι θελεις - Ξερεις το'χω
Θα το φαει θα το δωσω θα το παρει θα πληρώσω
Θα του δινω λιγο να 'χει και θα θελει αλλο τοσο
[Bridge: Lil Koni]
Δεν θελω team ουτε gang gang
Ξερω ειστε dumb dumb
Ξερουν οτι ο Lil Koni δεν ακούει καν καν
Δεν θελω team ουτε gang gang
Ξερω ειστε dumb dumb
Αν μου το σηκώσει ξερει πως θα γινει shotgun
[Chorus: Ghetto Queen]
Θελουν τα λεφτα μου ειναι no way
Θέλουνε την θέση μου ειναι no way
Ψάχνουνε για nudes τρελένονται για boobs
Στέλνει ο δικός σου λεω go away
[Bridge: Ghetto Queen, Lil Koni]
Ποσο θελεις - Θελω τοσο
Και αμα φυγω - Θα πληγωσω
Θα σου δινω - Gucci Coco
Οτι θελεις - Ξερεις το'χω
[Outro: Ghetto Queen]
No way no way
Στελνει ο δικος σου λεω go away
No way