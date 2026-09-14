Άλμπουμ

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Mad Clip

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    DONNA KARAN
    GANGSTA
    ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
    KRISTY
    GARAGE
    ROLEX
    BLOW
    PORPAGAZ
    OKAY FREESTYLE
    MOB
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Χαδερφάκι
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Ντάλαβερα
2025
The truth
2025
TUTU
Εξώφυλλο τραγουδιού Fernw Trap με σπορ αυτοκίνητο μπροστά από παλιό σπίτι
2024
Φέρνω Τραπ
2024
OE