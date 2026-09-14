Άλμπουμ

TUTU

Mad Clip

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    TUTU
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Δύο άνδρες ποζάρουν μπροστά από κόκκινο αυτοκίνητο με τον τίτλο «Ξαδερφάκι»
2026
Χαδερφάκι
Ασπρόμαυρη φωτογραφία σε στυλ polaroid με καλλιτέχνες ανάμεσα σε κοινό που κρατάει κινητά.
2026
Ντάλαβερα
2025
The truth
2025
GUARANTEE
Εξώφυλλο τραγουδιού Fernw Trap με σπορ αυτοκίνητο μπροστά από παλιό σπίτι
2024
Φέρνω Τραπ
2024
OE