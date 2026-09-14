Άλμπουμ

Afterparty

Marseaux

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Come Up
    2 Fast 2 Furious
    Night Rider
    Μπουρνάζι
    MX-5
    Nine To Five
    No More Parties in ATH
    Stripper
    Afterparty
    PNF Pt. II
    Thivon Freestyle
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Δύο νεαρά άτομα με μεγάλα λευκά γυαλιά ηλίου σε rave αισθητική με επιγραφή «ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ».
2026
Kapou Allou
Τρεις γυναίκες ποζάρουν με φέτες λεμονιού μπροστά από χειρόγραφο κείμενο.
2026
Granita Lemoni
Κοντινό πορτρέτο τραγουδίστριας με μαύρο καρέ μαλλί και φουτουριστικό στυλ σε εξώφυλλο άλμπουμ.
2026
Χάνομαι
Εξώφυλλο τραγουδιού με ασπρόμαυρο αφηρημένο σχέδιο προσώπου και κόκκινα γράμματα.
2025
Τρέλανέ μας
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τίτλο Περσεφόνη και κλασική απεικόνιση γυναίκας με ρόδια.
2025
Περσεφόνη
2025
WNC Greatest Hits