Άλμπουμ

WNC Greatest Hits

Marseaux

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
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    MANIFEST
    Ρώσικη Ρουλέτα
    Μόνη θα Μείνεις
    Night Rider
    Οι Πληγωμένοι Ξέρουν να Περνούν Καλά
    Το Βάσκαμα
    Τα Σάββατα Πονάνε πιο Πολύ απ’ τις Δευτέρες
    Η Σειρήνα Φιλούσε Υπέροχα
    Όνειρο Ήταν
    Τέλεια Ατελείς
    Αέρας
    Δωμάτιο 101
    Υστερόγραφο
    Ούτε Γουλιά
    18+
    Σαν Κάτι από Σινεμά
    Ψάξε Με
    Περιδέραιο
    Η Ραγισμένη Κλεψύδρα
    Δε Με Κάνουν Καλά
    Νέκυια
    Ανδρομέδα
    Το Τανγκό της Μαρσό
    Μια Φορά κι Έναν Καιρό
    Outro
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Δύο νεαρά άτομα με μεγάλα λευκά γυαλιά ηλίου σε rave αισθητική με επιγραφή «ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ».
2026
Kapou Allou
Τρεις γυναίκες ποζάρουν με φέτες λεμονιού μπροστά από χειρόγραφο κείμενο.
2026
Granita Lemoni
Κοντινό πορτρέτο τραγουδίστριας με μαύρο καρέ μαλλί και φουτουριστικό στυλ σε εξώφυλλο άλμπουμ.
2026
Χάνομαι
Εξώφυλλο τραγουδιού με ασπρόμαυρο αφηρημένο σχέδιο προσώπου και κόκκινα γράμματα.
2025
Τρέλανέ μας
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τίτλο Περσεφόνη και κλασική απεικόνιση γυναίκας με ρόδια.
2025
Περσεφόνη
2025
Afterparty