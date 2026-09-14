Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2025
WNC Greatest Hits
Marseaux
Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
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MANIFEST
Ρώσικη Ρουλέτα
Μόνη θα Μείνεις
Night Rider
Οι Πληγωμένοι Ξέρουν να Περνούν Καλά
Το Βάσκαμα
Τα Σάββατα Πονάνε πιο Πολύ απ’ τις Δευτέρες
Η Σειρήνα Φιλούσε Υπέροχα
Όνειρο Ήταν
Τέλεια Ατελείς
Αέρας
Δωμάτιο 101
Υστερόγραφο
Ούτε Γουλιά
18+
Σαν Κάτι από Σινεμά
Ψάξε Με
Περιδέραιο
Η Ραγισμένη Κλεψύδρα
Δε Με Κάνουν Καλά
Νέκυια
Ανδρομέδα
Το Τανγκό της Μαρσό
Μια Φορά κι Έναν Καιρό
Outro
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη