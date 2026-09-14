[Intro: Marseaux]

Το "Σ' αγαπώ" δε θα σ' το πω, το κρατώ για το υστερόγραφο

[Chorus: Marseaux]

Καημέ, καημέ, καημέ, ποιος θα ακούσει αυτά τα παράπονα;

Η αγάπη γλιστράει απ' τα κάγκελα

Σαν τα λόγια που δε μου 'πε ποτέ

Κι ωχ αμάν, ωχ αμάν, ωχ αμάν

Μάνα, εκείνος που αγάπησα έμπλεξε

Όταν το 'μαθα μέσα μου έσπασε

Η καρδιά μου που δεν του 'δωσα καν

[Verse 1: dPans & Marseaux]

Έχεις δύο ματια μπλε που αξίζουν να μπλέξω

Δεν έχει αν το "θ' αντέξω"

Η λέξεις μη σε γελούν, οι τοίχοι δε με χωρούν όταν ξέρω

Πως εσύ ακόμα με περιμένεις απ' έξω

Σαν κάτι από κινηματογράφο για 'σένα και 'μένα σενάρια γράφω

Ποιας δύσης τα χρώματα μάτια σου βάφουν;

Πώς να μη σ' ερωτευτώ;

[Chorus: Marseaux]

Καημέ, καημέ, καημέ, ποιος θα ακούσει αυτά τα παράπονα;

Η αγάπη γλιστράει απ' τα κάγκελα

Σαν τα λόγια που δε μου 'πε ποτέ

Κι ωχ αμάν, ωχ αμάν, ωχ αμάν

Μάνα, εκείνος που αγάπησα έμπλεξε

Όταν το 'μαθα μέσα μου έσπασε

Η καρδιά μου που δεν του 'δωσα καν

[Bridge: dPans]

Το "Σ' αγαπώ" δε θα σ' το πω, το κρατώ για το υστερόγραφο

[Verse 2: Marseaux & dPans]

Στο βλέμμα σου βλέπω την έρημο, πάρε το χέρι μου, φως μου, ως την άκρη του κόσμου

Θα πάμε, μια υπόσχεση δώσ' μου· πως θα 'μαι για 'σένα η μόνη εγώ

Για 'σένα θα 'δινα τα πάντα και ας μας κράτησαν χωριστά

Μπορεί να έκανα αλλά παλιά

Αλλά μακριά σου ο χρόνος πια δεν περνά

Μου 'χες πει θα με περίμενες για χίλιες ζωές

Σου 'χα πει πως στο τέλος εγώ θα 'μαι εδώ

Κράτα τη θύμησή μου φυλαχτό

Υστερόγραφο: Σ' αγαπώ

[Chorus: Marseaux]

Καημέ, καημέ, καημέ, ποιος θα ακούσει αυτά τα παράπονα;

Η αγάπη γλιστράει απ' τα κάγκελα

Σαν τα λόγια που δε μου 'πε ποτέ

Κι ωχ αμάν, ωχ αμάν, ωχ αμάν

Μάνα, εκείνος που αγάπησα έμπλεξε

Όταν το 'μαθα μέσα μου έσπασε

Η καρδιά μου που δεν του 'δωσα καν

[Post Chorus: dPans, dPans & Marseaux]

Εγκλήματα πάθους για 'σένα κι εγώ όπου και να 'μαι θα σ' ακολουθώ

Μα tο "Σ' αγαπώ" δε θα σ' το πω, το κρατώ για το υστερόγραφο

[Chorus: Marseaux]

Καημέ, καημέ, καημέ, ποιος θα ακούσει αυτά τα παράπονα;

Η αγάπη γλιστράει απ' τα κάγκελα

Σαν τα λόγια που δε μου 'πε ποτέ

Κι ωχ αμάν, ωχ αμάν, ωχ αμάν

Μάνα, εκείνος που αγάπησα έμπλεξε

Όταν το 'μαθα μέσα μου έσπασε

Η καρδιά μου που δεν του 'δωσα καν