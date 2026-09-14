[Verse 1: dPans]

Τρέχαμε όλη μέρα να τα βγάλουμε πέρα

Έγραψα τον δίσκο μου όλο σε μία μέρα

Είχα μάνα τη νύχτα και τον δρόμο πατέρα

Αν πεινάσαμε μαζί, δε σε κάνω πέρα

Τρέχαμε όλη μέρα μες στον δρόμο να βγουν τα πλάνα

Ποτέ δεν πούλησα την ομάδα

Τη γυναίκα μου δεν είπα πουτάνα

Είναι περήφανη για 'μας η αλάνα

[Chorus: Brando & Marseaux]

Σαν να 'ταν γραφτό μας, το κάναμε manifest

Δεν είσαι δικός μας, στα δύσκολα χάθηκες

Την πιάνω απ' τη μέση, κάνε μου ό,τι σου αρέσει, ό,τι θες

Σαν να 'χα cheat code για το σύμπαν, όσα είπα, γίναν - manifest

Σαν να 'ταν γραφτό μας, το κάναμε manifest

Δεν είσαι δικός μας, έβαζες το money first

Της φιλάω όλο το σώμα, χαμηλώνουν τα φώτα, Τετάρτη, μπες

Σαν να 'χα cheat code για το σύμπαν, όσα είπα, γίναν - manifest

[Verse 2: Brando]

Άγιο flow

Μ' έχουν στραβώσει, γι' αυτό δε με λες και Χριστό

Το στρίβει να πιω

Τ' ανάβω, κι αυτή με φιλάει στον λαιμό, yeah, yeah

Όσοι μ' εμπιστεύτηκαν κερδίζουν

Όσοι φύγαν, στράβωσαν κι αφρίζουν

Όταν αποτύχουν, όσα κάνεις και σε τρίτους δε μας θάβεις

Γύρνα να σου φτιάξουμε τη ζωή σου

Δεν κάνουμε άλλες χάρες, πούστη, τέλος αυτά

Κάνε κάνα τάμα, αν θέλεις, στην Παναγιά

Όλοι από το internet θα λένε πολλά

Η ομάδα μου είναι Gucci σ' όλα, Mashallah

Δεν είσαστε ζόρικο, είστε φλώροι, sorry, G

Απορώ για όλα αυτά πού βρίσκετε όρεξη

Σε κάναν όλοι ditch, σκληρός σαν δονητής

Με το χαμόγελο της Crest στον δρόμο, only wins

[Chorus: Brando & Marseaux]

Σαν να 'ταν γραφτό μας, το κάναμε manifest

Δεν είσαι δικός μας, στα δύσκολα χάθηκες

Την πιάνω απ' τη μέση, κάνε μου ό,τι σου αρέσει, ό,τι θες

Σαν να 'χα cheat code για το σύμπαν, όσα είπα, γίναν - manifest

Σαν να 'ταν γραφτό μας, το κάναμε manifest

Δεν είσαι δικός μας, έβαζες το money first

Της φιλάω όλο το σώμα, χαμηλώνουν τα φώτα, Τετάρτη, μπες

Σαν να 'χα cheat code για το σύμπαν, όσα είπα, γίναν - manifest

[Verse 3: Marseaux]

Δεν τήρησα όσα μου είπαν

Στ' όνειρο πίστεψα κι έπειτα έκανα ό,τι ήθελα κι είναι γνωστά όσα έγιναν, μου τα χρωστούμε το σύμπαν

WNC ως το κόκκαλο, σε προκαλώ, βρες συγκρότημα πιο καλό

Με βλέπει όταν πάει να βαφτεί στον καθρέφτη γιατί μ' έχει είδωλο, μα άλλο εγώ

Με παλιώνει ο χρόνος σαν καλό κρασί

Κι όταν σε ξεχάσουν όλοι, φτιάξε Only Fans εσύ

Τ' αγόρι σου στο κρεβάτι σου - το βλέπω, το θέλω, το παίρνω

Το στέμμα σου με το κεφάλι σου - το βλέπω, το θέλω, το παίρνω

[Chorus: Brando & Marseaux]

Σαν να 'ταν γραφτό μας, το κάναμε manifest

Δεν είσαι δικός μας, στα δύσκολα χάθηκες

Την πιάνω απ' τη μέση, κάνε μου ό,τι σου αρέσει, ό,τι θες

Σαν να 'χα cheat code για το σύμπαν, όσα είπα, γίναν - manifest

Σαν να 'ταν γραφτό μας, το κάναμε manifest

Δεν είσαι δικός μας, έβαζες το money first

Της φιλάω όλο το σώμα, χαμηλώνουν τα φώτα, Τετάρτη, μπες

Σαν να 'χα cheat code για το σύμπαν, όσα είπα, γίναν - manifest

[Outro: dPans]

Κι ήρθε η μέρα που τα βγάλαμε πέρα κι οι φίλοι ήταν όλοι εκεί

Αν πεινάσαμε μαζί, δε σε κάνω πέρα

Τρέχαμε όλη μέρα μες στον δρόμο να βγουν τα πλάνα

Ποτέ δεν πούλησα την ομάδα

Τη γυναίκα μου δεν είπα πουτάνα

Κι όσοι μας πίστεψαν, πιστεύουν για πάντα