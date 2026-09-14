Άλμπουμ

Hopeless Romantic: A Mixtape by Yours Truly

Marseaux

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Ella
    Madonna
    Honeymoon Suite
    Femme Fatale
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    Paloma
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