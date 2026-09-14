Άλμπουμ

Η Εμμονή της Λήθης

Marseaux

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Η Επιστροφή του Ασώτου (Intro)
    Αριστοτέλης
    Αυτή η Πόλη
    Η Εμμονή της Λήθης
    Κόκκινα Τακούνια
    Βγάλε τα Ρούχα
    Μαντάρα
    Το Μαχαίρι του Ιούδα
    Κόμπος
    Γιατί δε Θυμώνεις?
    Να μ’ Αγαπάς (κι ας ειν’ για λίγο)
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Δύο νεαρά άτομα με μεγάλα λευκά γυαλιά ηλίου σε rave αισθητική με επιγραφή «ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ».
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