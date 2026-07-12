Άλμπουμ

Nisi (Mad VMA Version)

MC Daddy

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Νησί – Μαντ ΒΜΑ Βέρσιον
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Cariocas
2025
Σε συντομογραφία
2024
Πώς
2024
πηγή
2024
Χαβάη
2024
Hawaii