Άλμπουμ

I Diki Mas Seira

Μελίνα Ασλανίδου

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Στην Πλάτη Του Καιρού
    Μια Άνοιξη Καινούργια
    Το Μαύρο Που Με Ποτίζεις
    Βόρειο Σέλας
    Στην Αιώρα Του Χρόνου
    Τίποτα Να Χάσω
    Έκτορας
    Η Δική Μας Σειρά
    Το Βλέμμα Του Μόνου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά γυναίκα που φοράει λευκό κοστούμι
2026
Άστο να πάει (feat. Thanassis Vassilopoulos)
Ξανθιά γυναίκα με λευκό τζάκετ και τζιν παντελόνι χαμογελάει σε στούντιο.
2025
Ξέρω Έναν Δρόμο
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με έναν άνδρα και μία γυναίκα σε σκοτεινό φόντο.
2025
Αρχιπέλαγος – Live
Μελίνα Ασλανίδου με κόκκινο σύνολο και γάντια σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
Σ’ Ευχαριστώ Που Σ’ Αγαπώ
Τραγουδίστρια με έντονο κόκκινο σύνολο και γάντια λάτεξ σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
S’ Eyxaristo Pou S’ Agapo
Γυναίκα τραγουδίστρια με ξανθά μαλλιά και μαύρο κοστούμι σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
Μα Τώρα Πια