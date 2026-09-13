Άλμπουμ

Misos Aionas Siopes (Cyprus 1974-2024)

Μελίνα Ασλανίδου

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Κραυγή
    Κύρα Φροσύνη
    Ελένη, Το Παράπονο
    Μαύρη Γάτα
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    Άνασα
    Αράχνη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά γυναίκα που φοράει λευκό κοστούμι
2026
Άστο να πάει (feat. Thanassis Vassilopoulos)
Ξανθιά γυναίκα με λευκό τζάκετ και τζιν παντελόνι χαμογελάει σε στούντιο.
2025
Ξέρω Έναν Δρόμο
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με έναν άνδρα και μία γυναίκα σε σκοτεινό φόντο.
2025
Αρχιπέλαγος – Live
Τραγουδίστρια με έντονο κόκκινο σύνολο και γάντια λάτεξ σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
S’ Eyxaristo Pou S’ Agapo
Μελίνα Ασλανίδου με κόκκινο σύνολο και γάντια σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
Σ’ Ευχαριστώ Που Σ’ Αγαπώ
Γυναίκα τραγουδίστρια με ξανθά μαλλιά και μαύρο κοστούμι σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
Μα Τώρα Πια