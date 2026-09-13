Άλμπουμ

Ta Aproopta (Kiklos B)

Μελίνα Ασλανίδου

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Μη Φοβάσαι Σε Θυμάμαι
    Έλα Τώρα Στ’ Όνειρο Μου
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    Ραγίσα Πάλι Ραγίσα
    Γεράσανε Τα Χρόνια Μας
    Οπως Παίζει Το Μπουζούκι
    Τα Χέρια Γίνονται Σπαθιά
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