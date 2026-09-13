Άλμπουμ

Ta Mavra Rouha

Μελίνα Ασλανίδου

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Τα Μαύρα Ρούχα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά γυναίκα που φοράει λευκό κοστούμι
2026
Άστο να πάει (feat. Thanassis Vassilopoulos)
Ξανθιά γυναίκα με λευκό τζάκετ και τζιν παντελόνι χαμογελάει σε στούντιο.
2025
Ξέρω Έναν Δρόμο
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με έναν άνδρα και μία γυναίκα σε σκοτεινό φόντο.
2025
Αρχιπέλαγος – Live
Τραγουδίστρια με έντονο κόκκινο σύνολο και γάντια λάτεξ σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
S’ Eyxaristo Pou S’ Agapo
Μελίνα Ασλανίδου με κόκκινο σύνολο και γάντια σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
Σ’ Ευχαριστώ Που Σ’ Αγαπώ
Γυναίκα τραγουδίστρια με ξανθά μαλλιά και μαύρο κοστούμι σε εξώφυλλο τραγουδιού
2025
Μα Τώρα Πια