Άλμπουμ

Des Kathara

Μηδενιστής

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με τίτλο One Team και σιλουέτες τεσσάρων ανδρών σε σκοτεινό φόντο.
2023
Μία Ομάδα (Slotshub)
Εξώφυλλο τραγουδιού Masala σε μαύρο φόντο με χρυσά γράμματα
2023
Μασάλα
Λογότυπο με καλλιγραφικά λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο.
2022
Μεγάλος Ήρωας 2, Pt. 1 (Special Edition: Bonus Track)
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με χρυσό θρόνο και επιγραφή Μηδενιστής - Ζήτα Νήτα 2k22 Revisit.
2022
Ζητά νήτα (2022 Επανεξέταση)
2021
Exw (Remix)
2020
Professional Sinnerz