Σ'ένα κόσμο που λείπει η φωνή

Πάλι ξυπνάς σε ένα αστέρι να πεις

Ψέμα που δε θα τ' ακούσει κανείς

Πως έχεις πάει στην άκρη της γης

Κι ίσως να φτάσεις στα θέλω κοντά

Μα τι μετράει τελικά

Αν δεν ανοιξεις μαζί μου φτερά

Τώρα να πάμε ψηλά;

Μη μου μιλάς, αν δεν είμαι μαζί σου

Επιλογή σου

Μη μου μιλάς, δεν ακούω τη φωνή σου

Την αλλαγή σου

Έχεις τα μάτια κλειστά

Και σε φοβίζει να νιώσεις ξανά

Δες καθαρά

Πρέπει πρώτα εσένα να αλλάξεις

Τώρα οι σκέψεις σου σαν αφορμές

Προσπερνούν μέσα κι έξω απ' το χθες

Διωξ' τις σκιές με ένα φως δυνατό

Σαν σφαίρα μες στο μυαλό

Θρησκευτικό παραλήρημα

Ο θάνατος σαν παλίρροια απλώνεται

Καμένα δίδυμα κτίρια

Τροφή για τα μεγαθήρια

Ανθρώποι είναι εκατομμυρία

Ουρές στιβάζονται στα συσσίτια

(σ' όλο τον κόσμο)

Γεμίσανε φόβο οι καρδιές μας

Συνταγές για τις εμμονές μας

Φάρμακα μα δεν κλείνουν οι ουλές μας

Τελειώνουν οι αντοχές μας

Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Στιγματίζονται οι εποχές μας

Μη μου μιλάς!

Τώρα ο λόγος δικός μας

Μια γροθιά, μια καρδιά

Ένας ο Θεός μας

Ένας ο δρόμος εμπρός μας

Μη μου μιλάς!

Η ελπίδα δεν είναι φλόγα να σβήσει

Ας είναι ας φυσσήξει

Η αγάπη τον δρόμο θα δείξει

Μη μου μιλάς!

Τα παιδιά μας το μέλλον μας

Σφιχτά ως το τέλος μας

Όχι άλλα στο έλος σας

Δες Καθαρά!

Ο πλανήτης ουρλιάζει

Τίποτα δε θυμίζει δε μοιάζει

Η καρδιά μου σπαράζει

Σαν τέλος που ήρθε αργά

Σαν όνειρα που τόσο βιάστηκαν

Σαν φως που κανείς δε ζητά

Τώρα δε ζούμε

Το γέλιο μου τρέχει μακρίά

Και εμείς δυο ξένοι που χάθηκαν

Δεν έμεινε τίποτα άλλο πια για να πούμε

Μη μου μιλάς (δε θέλω να ξέρω, δε θέλω να μάθω) αν δεν είμαι μαζί σου

Επιλογή σου. (θέλω να ζω να υπάρχω)

Μη μου μιλάς (μη μιλάς άλλο είσαι μόνος σου), δεν ακούω τη φωνή σου (αφού ο φόβος μου είναι ο λόγος σου, τον δρόμο μας και τον δρόμο σου απόψε, πάμε!)

Την αλλαγή σου

Έχεις τα μάτια κλειστά

Και σε φοβίζει να νιώσεις ξανά. (τα μάτια μας ήτανε τόσα, η καρδιά μας μία γλώσσα, μιλάει μια γλώσσα ακους;)

Δες καθαρά, (Δες καθαρά)

Τι μετράει τελικά. (τι μετράει τελικά)