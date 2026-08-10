Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2005
Ehoun Perasi Hroni Deka – Zodani Ihografisi Sto Theatro Vrahon 1/09/2005 (Live)
Μίλτος Πασχαλίδης
Κυκλοφόρησε το 2005
Λίστα Τραγουδιών
Σου Τηλέφωνο – Live From Theatro Vrahon, Greece / 2005
01/09/2005 – Live
Παραμύθι Με Λυπημένο Τέλος – Live From Theatro Vrah
Ο Τρελός – Λάιβ
Τα Μπλουζ Της Άγριας Νιότης – Λάιβ
Σαν Τραγουδάκι – Λάιβ
Iraklio – Kalamata – Live
Κακές Συνήθειες – Λάιβ
Ακόμα Σ’ Αγαπώ – Live
Άγγελος Με Τους Αγγέλους – Live
Μάτια Που Δε Βλέπονται – Live
Φωτιά Μου – Λάιβ
Η Γεράνι – Λάιβ
Της Λήθης Το Πηγάδι – Live
Το Σαράκι Του Ρέμπο – Λάιβ
Αμανές – Λάιβ
Απουσία – Λάιβ
Eleni – Live
Ενα Πεύκο Στην Ακρογιαλιά – Live
Πεθαμένες Καλησπέρες – Live From Θέατρο Βράχων,
Σαν Των Ματιών Σου Της Βαφές – Live
Στα ΗΠΑ Όλα – Live
Pinelopi – Live
Ερωτόκριτος (Απόσπασμα A505-528
Βυθισμένες Άγκυρες – Live From Theatro Vrahon, Greece /
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