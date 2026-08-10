Ehoun Perasi Hroni Deka – Zodani Ihografisi Sto Theatro Vrahon 1/09/2005 (Live)

Παραμύθι Με Λυπημένο Τέλος – Live From Theatro Vrah

Τα Μπλουζ Της Άγριας Νιότης – Λάιβ

Άγγελος Με Τους Αγγέλους – Live

Μάτια Που Δε Βλέπονται – Live

Της Λήθης Το Πηγάδι – Live

Το Σαράκι Του Ρέμπο – Λάιβ

Σαν Των Ματιών Σου Της Βαφές – Live