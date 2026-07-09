Μίλτος Πασχαλίδης Βιογραφικό

Ο Μίλτος Πασχαλίδης αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο επιδραστικές, αυθεντικές και διαχρονικές φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Με χαρακτηριστική δεξιοτεχνία καταφέρνει να γεφυρώνει τον έντεχνο ήχο με την παραδοσιακή μουσική και τον λυρικό ροκ παλμό. Ως δημιουργός, συνθέτης, στιχουργός, συγγραφέας και ερμηνευτής, έχει χαράξει μια βαθιά προσωπική καλλιτεχνική πορεία που τον έχει καθιερώσει στις καρδιές του ελληνικού κοινού, μετατρέποντας κάθε του συναυλία σε μια μαζική σύναξη ειλικρίνειας και συγκίνησης.

Γεννημένος στις 31 Ιουλίου του 1969 στην πόλη της Καλαμάτας, στη Μεσσηνία, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια μεγαλώνοντας στην Αθήνα. Εκεί άρχισε να ανακαλύπτει την έντονη κλίση του προς τις τέχνες και τη μουσική. Τα πρώτα του επίσημα βήματα στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης έγιναν στο Ελληνικό Ωδείο, όπου διδάχθηκε κλασική κιθάρα, χτίζοντας τα γερά θεμέλια για τη μετέπειτα μουσική του εξέλιξη.

Καθοριστικός σταθμός στη ζωή του και στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του ταυτότητας υπήρξε η μετακόμισή του στο Ηράκλειο της Κρήτης, με σκοπό να φοιτήσει στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκεί, η ζωντανή πολιτιστική ζωή του νησιού και οι δημιουργικές ζυμώσεις της εποχής τον οδήγησαν να γίνει ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιστορικού και πρωτοποριακού συγκροτήματος «Χαΐνηδες». Η παρουσία του στους Χαΐνηδες του άνοιξε τον δρόμο για τη δισκογραφία και του δίδαξε την ανεκτίμητη αξία της άμεσης επαφής με τον κόσμο. Σύντομα, όμως, η εσωτερική του ανάγκη για προσωπική έκφραση τον οδήγησε στη δημιουργία μιας απόλυτα αυτόνομης καλλιτεχνικής πορείας.

Η προσωπική του δισκογραφία ξεκίνησε επίσημα το 1995, με την κυκλοφορία του ντεμπούτου δίσκου του, «Παραμύθι με λυπημένο τέλος». Το άλμπουμ ανέδειξε έναν καλλιτέχνη με σπάνια ευαισθησία και μοναδική χροιά. Από τότε, η παραγωγικότητά του παραμένει αστείρευτη. Πέραν της προσωπικής του δισκογραφίας, έχει γράψει μουσική για θεατρικά και κινηματογραφικά έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μουσική για την παράσταση «Το αγόρι με τις δύο καρδιές». Το αυθεντικό soundtrack του έργου περιλαμβάνει ατμοσφαιρικές συνθέσεις όπως τα «Τον Ουρανό Να Συγχωρείς», «Σε Μαύρο Χιόνι», «Η Μάνα», «Σε Πέντε Ώρες Μια Γυναίκα», «Τα Κορδόνια», «Καταυλισμός Καλαί» και «Χουσεΐν». Πρόσφατα, το 2020, η κυκλοφορία του δίσκου «Στη χώρα των αθώων» επιβεβαίωσε ξανά την ακούραστη δημιουργικότητα και την κοινωνική του ευαισθησία.

Η αποδοχή του αποτυπώνεται έντονα στις αμέτρητες και σπουδαίες συνεργασίες του. Έχει βρεθεί στο στούντιο και στη σκηνή με καλλιτέχνες όπως οι Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Μητροπάνος, Σωκράτης Μάλαμας, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Γλυκερία, Γιώτα Νέγκα, Χρήστος Θηβαίος, Δημήτρης Μπάσης, Νατάσσα Μποφίλιου, Μπάμπης Στόκας, Γιάννης Χαρούλης και Μιρέλα Πάχου. Εξίσου επιδραστική υπήρξε η σύμπραξή του με τιτάνες της σύνθεσης και της ποίησης, όπως οι Θάνος Μικρούτσικος, Μίκης Θεοδωράκης, Άλκης Αλκαίος, Μάνος Ελευθερίου, Μάριος Τόκας, Αντώνης Μιτζέλος και Οδυσσέας Ιωάννου.

Πέρα από τη μουσική, ο Μίλτος Πασχαλίδης – ο οποίος υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Λάρισα και πλέον ζει μόνιμα στην Αθήνα – διακρίνεται και για τη συγγραφική του δράση, έχοντας εκδώσει βιβλία που αναδεικνύουν την ποιητική του πλευρά. Στην προσωπική του ζωή διατηρεί χαμηλό προφίλ, αφήνοντας το έργο του να μιλάει για εκείνον.

Σε επίπεδο ψηφιακής ενημέρωσης, η ειδησεογραφία του MAD μέσω του mad.gr έχει κατά καιρούς αναφερθεί στα βήματά του, καλύπτοντας την κυκλοφορία της τρυφερής μπαλάντας «Εγώ Εσένα» σε συνεργασία με την Ευρυδίκη, καθώς και την ολοκλήρωση της επιτυχημένης τηλεοπτικής εκπομπής «Μουσικό Κουτί» στην οποία συμμετείχε.