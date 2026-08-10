Άλμπουμ

Psomi Ki Efimerida

Μίλτος Πασχαλίδης

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Ψωμί Κι Εφημερίδα
    Κόψε Την Πείνα Σου
    Ημικρανία
    Τώρα Που Είδα Τα Όνειρα Σου
    Ό,τι κι αν ζήσεις
    Ξεχασμένη
    Ελιά
    Χίλια Ποτάμια
    Μικρό Μου Θαύμα
    Πρωτοχρονιά
    Ξιμεροσε
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