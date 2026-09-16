Άλμπουμ

Thampo Tou Apogematos Fos

Μίλτος Πασχαλίδης

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Αντίλαλος
    Και το πλοίο φεύγει
    Μαζί με το δικό σου ερχομό
    Θεοί
    Το απόγευμα θαμπώνει
    Ολοι μας σαν παιχνίδια χαλάμε
    Ώρες μου χρωματιστής
    Ξημέρωμα
    Ο περίπατος του φθινοπώρου
    Περίλυπος εστι η ψυχή μου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εικονογραφημένο εξώφυλλο άλμπουμ με έναν άνδρα και μια γυναίκα σε καλλιτεχνικό φόντο.
2026
Krifa Tou Kosmou
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με τίτλο Μια Λωρίδα Ουρανό και αφηρημένα εικονογραφημένα σύμβολα.
2026
Mia Lorida Ourano
Εξώφυλλο τραγουδιού με φεγγάρι πάνω από θάλασσα και ουρά γοργόνας
2026
O Mythos Tis Gorgonas
Εικονογράφηση με δύο άνδρες και μία κατσίκα να χαλαρώνουν σε κρατήρα στη Σελήνη με θέα τη Γη.
2026
Diakopes Sth Selini
Εξώφυλλο του άλμπουμ Μικρά παιδιά μεγάλα όνειρα 4 της Παιδικής Χορωδίας Σπύρου Λάμπρου
2026
Ta Tragoudia Mia Stalia
Άνδρας μουσικός με γυαλιά και ακουστική κιθάρα να τραγουδά στη σκηνή
2025
Ta Agapimena Tou Miltou Pashalidi (Live)