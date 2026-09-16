Άλμπουμ

Mind The GAB

Moose

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Amg
    Dealia
    Cocaina
    Dope
    Libido
    No No
    Πανικός
    Όλα
    Pay The Price
    G Class
    Σουλεϊμάν
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με άνδρα να καλύπτει το πρόσωπό του μπροστά από αυτοκίνητο.
2026
AFTER
Δύο άνδρες με δερμάτινα μπουφάν και γυαλιά ηλίου ποζάρουν δίπλα σε κόκκινη μηχανή motocross.
2026
Καμικάζι Αγάπη Μου
Εξώφυλλο άλμπουμ με γλυπτό μπασκέτας σε μπλε φόντο με τίτλο Ghetto Luxury.
2026
Γκέτο Λάξουρυ
Κεφάλι σκύλου Ντόμπερμαν με διαμαντένια δόντια και περιδέραια σε κόκκινο φόντο
2025
Πάρτι & Μαλακίες
2025
CM Punch
2025
suburban sensation