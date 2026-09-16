Άλμπουμ

Uni(V)erse 2-5-1

Moose

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Turquoise Lemons
    Mhm
    Electric Friends
    Inter(M)ission
    Bow to the Rhythm
    7UP1T3R
    Plane ride home
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με άνδρα να καλύπτει το πρόσωπό του μπροστά από αυτοκίνητο.
2026
AFTER
Δύο άνδρες με δερμάτινα μπουφάν και γυαλιά ηλίου ποζάρουν δίπλα σε κόκκινη μηχανή motocross.
2026
Καμικάζι Αγάπη Μου
Εξώφυλλο άλμπουμ με γλυπτό μπασκέτας σε μπλε φόντο με τίτλο Ghetto Luxury.
2026
Γκέτο Λάξουρυ
Κεφάλι σκύλου Ντόμπερμαν με διαμαντένια δόντια και περιδέραια σε κόκκινο φόντο
2025
Πάρτι & Μαλακίες
2025
CM Punch
2025
suburban sensation