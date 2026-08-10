Άλμπουμ

Ekato Mikres Anases

Νατάσα Μποφίλιου

Κυκλοφόρησε το 2005
Λίστα Τραγουδιών
    Πλατεία Αμερικής
    Μικρές Αγγελίες
    Εκατό Μικρές Ανάσες
    Πες Ο, Τι Θες
    Gates
    Casablanca
    Συμπλέκτης
    Φορτηγό
    Μια Βροχή
    Ασπιρίνη
    Κρύψου
    Σήματα Καπνού
    Τα Κομμένα Φτερά
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