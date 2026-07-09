Νατάσα Μποφίλιου Βιογραφικό

Η Νατάσσα Μποφίλιου αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, αγαπητές και επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, εκπροσωπώντας επάξια το νέο ρεύμα στο έντεχνο τραγούδι. Γεννημένη στην Αθήνα, η καλλιτέχνις έδειξε από πολύ νωρίς την κλίση της προς τις τέχνες και τη μουσική, χτίζοντας σταδιακά μια πορεία που θα την καθιέρωνε ως τη φωνή της γενιάς της. Οι βάσεις για αυτή την πορεία τέθηκαν στα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής της, μέσα από την άρτια εκπαίδευσή της. Ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα εκπαιδευτήρια Δούκα, ενώ το ανήσυχο πνεύμα της την οδήγησε στις ακαδημαϊκές σπουδές, εισαγόμενη στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε. Η ακαδημαϊκή της πορεία συνδυάστηκε με την απόλυτη αφοσίωσή της στη μουσική. Έλαβε πτυχίο πιάνου και θεωρίας από το Ελληνικό Ωδείο και, επιπλέον, αποφοίτησε από το Ωδείο «Φίλιππος Νάκας», εξοπλίζοντας τον εαυτό της με βαθιά θεωρητική γνώση.

Η πορεία της στο τραγούδι ξεκίνησε με τη συμμετοχή της στις συναυλίες του σπουδαίου Χρόνη Αηδονίδη, μια εμπειρία που της προσέφερε πολύτιμα εφόδια και την έφερε σε επαφή με τις ρίζες της ελληνικής παράδοσης. Η καθοριστική στιγμή ήρθε το 2004, όταν συμμετείχε στη δεύτερη ακρόαση νέων ερμηνευτών της δισκογραφικής εταιρείας «Μικρή Άρκτος» του Παρασκευά Καρασούλου. Εκεί ξεχώρισε αμέσως για το ιδιαίτερο ηχόχρωμά της, ερμηνεύοντας δύο τραγούδια στο άλμπουμ της ακρόασης. Το 2005 κυκλοφόρησε ο πρώτος της προσωπικός δίσκος, με τίτλο «Εκατό Μικρές Ανάσες», σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική του Κώστα Τσίρκα, ξεκινώντας μια καλλιτεχνική συμπόρευση που θα άφηνε εποχή. Ακολούθησε το 2006 η συμμετοχή της στον δίσκο «Πεθαίνοντας στην Αθήνα» του Σταμάτη Κραουνάκη.

Η δισκογραφία της περιλαμβάνει κομμάτια που έχουν γίνει ύμνοι. Τραγούδια όπως τα «Εν Λευκώ», «Σ’ Έχω Βρει Και Σε Χάνω», «Μέχρι Το Τέλος», «Εκκρεμότητα», «Παρέα», «Αλεξάνδρας», «Πρωινή Μελαγχολία», «Ο Δρόμος», «Συννεφιά», «Καραβάκια», «Οι Μέρες Του Φωτός», «Έτσι Είναι Αυτά», «Όλα Τέλεια», «Αεράκι» και «Μικρή Διαφορά» αποτελούν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό. Μέσα από αυτά, εξερευνά τον έρωτα, την αστική μελαγχολία, τον πόνο και την ελπίδα, πάντα με την αξεπέραστη θεατρικότητα που χαρακτηρίζει τις ερμηνείες της. Οι συναυλίες της είναι γεμάτες παλμό, με την ίδια να καταθέτει την ψυχή της στη σκηνή.

Στην προσωπική της ζωή, επιλέγει να διατηρεί χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας τον πυρήνα της οικογένειάς της. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά ενεργή ως πολίτης, εκφράζοντας ανοιχτά τις απόψεις της για κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, υπερασπιζόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κληρονομιά της είναι αυτή μιας αυθεντικής, ασυμβίβαστης ερμηνεύτριας που δεν φοβάται να τσαλακωθεί.

Η σχέση της με το MAD διατρέχει διάφορους σταθμούς της καριέρας της. Το κανάλι βρέθηκε στα live της τις Παρασκευές στο Metropolis Stage, όπου παρουσίαζε το cd single «Τρία Μυστικά» καθώς και τραγούδια από προηγούμενες δισκογραφικές δουλειές της. Στις 6 Οκτωβρίου 2013, η εκπομπή «Breaking Mad» βρέθηκε στην παρουσίαση της νέας της δουλειάς, φιλοξενώντας συνέντευξή της. Μέσα από το mad.gr υπάρχει ενημέρωση για τα βήματά της: από την κυκλοφορία της δισκογραφικής δουλειάς «Κάτι καίγεται» και τραγουδιών όπως τα «Όλα τέλεια» και «Το Μπάλωμα», μέχρι τη δημιουργία του νέου label «CUT» της Panik μαζί με τους Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Το δίκτυο έχει καλύψει, επίσης, τη συμμετοχή της στην κασέτα του Μελωδία 99,2 για τον Μίκη Θεοδωράκη, την απάντησή της για τη Eurovision και τον Ακύλα, τη συμμετοχή της στο τραγούδι «Besándote» του Yoel Soto, καθώς και τις εξελίξεις γύρω από την παγκόσμια περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη (αφιέρωμα σε Θεοδωράκη – Χατζιδάκι). Τέλος, το όνομά της αναφέρεται στις μουσικές επιλογές των περαστικών στο Σύνταγμα μέσα από την ενότητα «StreetList».