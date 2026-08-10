Άλμπουμ

Mikres Elpides

Νατάσα Μποφίλιου

Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
    Η Γωνία Που Θα Βρεθούμε
    Πες Μου
    Όλα Ψέμα
    Πώς Θα Σωθώ Ξανά
    Από Φορά Σε Φορά
    Απαγορευτικό
    Για Την Αγάπη
    Αστάρτη
    Sunday Night – Instrumental
    Μικρές Ελπίδες
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