Άλμπουμ

Planodios

Νατάσα Μποφίλιου

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Νυχτερινός Ουρανός
    Έρημος και Κεάδας
    Πλανόδιος
    Ιππόλυτος
    Ξέρει Μα Δεν Ξέρει
    Αρχή και Τέλος
    Πανηγύρι
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με πόδια χορεύτριας με πουέντ και γαλάζιο φόρεμα σε φόντο με μπλε τοίχο.
2026
Ola Teleia
Αφίσα για μουσικό αφιέρωμα με γραφικό σχέδιο μπαγκέτας και λουλουδιών σε μπεζ φόντο.
2026
Mes Stous Anthismenous Kipous (I Kaseta Tou Melodia 99.2 Gia Ton Miki Theodoraki)
Αστικό τοπίο με απλωμένα ρούχα ανάμεσα σε κτήρια και αναγραφόμενο κείμενο τίτλου τραγουδιού.
2026
To Metrima (Nick Ado Remix)
Ξανθιά γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα με τυρκουάζ φόρεμα και ελληνικό τίτλο τραγουδιού.
2025
Ola Einai Mprosta
Ξανθιά γυναίκα σε εξωτερικό χώρο σε εξώφυλλο κυκλοφορίας με τίτλο «Όλα Είναι Μπροστά»
2025
Ola Einai Mprosta
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με αφηρημένη ζωγραφιά και αναγραφόμενους τίτλους.
2025
Ippolytos