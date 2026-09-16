Άλμπουμ

Paradox

Νέγρος του Μοριά

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Intro
    Last Train
    Slalom
    Δρασκέλια
    Όμορφοι Άνθρωποι
    Πινελόπι
    Εκπροσωπώ
    Λίγοι Αλλά Μαζί
    Κοίτα Με
    Περίπολος
    Full On
    Ερωτήματα
    Στην Άκρη Του Κόσμου
    Κάθε Ανάσα
    Αδέσποτα (Ούτρο)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εικαστικό εξωφύλλου με μορφές με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά να υψώνουν σημαία.
2026
Έλληνες
2025
Starving Artist
Καλλιτέχνης με παραδοσιακό γιλέκο και κεντητά σχέδια σε στούντιο.
2025
Το Δελτίο – A COLORS SHOW
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Ego Love και δύο πρόσωπα μπλεγμένα σε ιστούς.
2025
Εγώ Αγαπώ
Άνδρας καθισμένος σε περίτεχνο ψάθινο θρόνο με παραδοσιακό ύφασμα κέντε και χρυσά κοσμήματα.
2025
Μαύρη Ελλάδα
Αγόρι με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά τσολιά σε λευκό φόντο
2024
ΤΟ ΘΡΑΣΥΤΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ