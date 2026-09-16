Άλμπουμ

Starving Artist

Νέγρος του Μοριά

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Keep Yo Kool
    Gotta Know
    Futah
    Payback
    Play Me Sum
    Perfect Drugs
    Hard 2 Find
    Marciano Flow
    Long Trips
    Rapper’s Worst Enemy
    The Problem Is
    Shady
    WouldNevah
    Sickened
    Two Thousand Eight
    A Comfortable Place
    U Got 2 Chill
    Hit The Road
    Night Rides
    OkBye
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εικαστικό εξωφύλλου με μορφές με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά να υψώνουν σημαία.
2026
Έλληνες
Καλλιτέχνης με παραδοσιακό γιλέκο και κεντητά σχέδια σε στούντιο.
2025
Το Δελτίο – A COLORS SHOW
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Ego Love και δύο πρόσωπα μπλεγμένα σε ιστούς.
2025
Εγώ Αγαπώ
2025
Paradox
Άνδρας καθισμένος σε περίτεχνο ψάθινο θρόνο με παραδοσιακό ύφασμα κέντε και χρυσά κοσμήματα.
2025
Μαύρη Ελλάδα
Αγόρι με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά τσολιά σε λευκό φόντο
2024
ΤΟ ΘΡΑΣΥΤΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ