Άλμπουμ

S’ Agapisa Apo Tin Proti Stigmi (Mr SPa & Konstantinos Pantzis Remix)

Νίκος Απέργης

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    S’ Agapisa Apo Tin Proti Stigmi – Mr SPa & Konstantinos Pantzis Remix
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Άνδρας τραγουδιστής παίζει ακουστική κιθάρα φορώντας μαύρο σακάκι σε εξώφυλλο άλμπουμ.
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Εξώφυλλο τραγουδιού με κόκκινο φόντο και λευκούς τίτλους
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Σ’ Αγάπησα Από Την Πρώτη Στιγμή (Mr. SPa & Konstantinos Pantzis Remix)