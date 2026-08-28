Άλμπουμ

Polemos

Νίκος Γκάνος

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    Πόλεμος
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Allergia
2025
Yamas
2024
Taboo
2022
Deja Vu
2020
Katamata
2018
To Krevati