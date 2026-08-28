Νίκος Γκάνος Βιογραφικό

Ο Νίκος Γκάνος γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1983 στην Αθήνα, διατηρώντας καταβολές από την Καλαμάτα, και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που έμελλε να στιγματιστεί από ανείπωτες τραγωδίες. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του σημαδεύτηκαν από βαθύ πόνο, καθώς σε ηλικία μόλις δεκατεσσάρων ετών βίωσε την απώλεια της αδερφής του σε ένα μοιραίο τροχαίο δυστύχημα. Η μοίρα του επεφύλασσε ακόμη πιο σκληρά χτυπήματα, αφού μέσα στα επόμενα δύο χρόνια έχασε απροσδόκητα τόσο τον αδερφό του όσο και τον πατέρα του. Τα τραυματικά αυτά βιώματα τον ανάγκασαν να ωριμάσει απότομα και να αναζητήσει διέξοδο μέσα από την τέχνη και το τραγούδι, χτίζοντας έναν ανθεκτικό και αποφασιστικό χαρακτήρα που θα τον βοηθούσε να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις της βιομηχανίας του θεάματος. Η επαφή του με τα φώτα της δημοσιότητας ξεκίνησε πολύ νωρίς, από την περίοδο της εφηβείας του. Τα πρώτα του βήματα έγιναν μέσα από διαφημιστικά σποτ, με χαρακτηριστικότερη την πρωταγωνιστική του εμφάνιση σε μια δημοφιλή τηλεοπτική διαφήμιση γιαουρτιού, η οποία τον έκανε αναγνωρίσιμο στο ευρύ κοινό. Η πραγματική καλλιτεχνική του αφετηρία, ωστόσο, τοποθετείται στο 2004. Σε ηλικία είκοσι ενός ετών, αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην ελληνική εκδοχή του μουσικού talent show Super Idol. Οι φωνητικές του ικανότητες σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή σκηνική του παρουσία τον οδήγησαν στην τρίτη θέση του διαγωνισμού, ανοίγοντάς του διάπλατα τις πόρτες για μια επαγγελματική πορεία στο τραγούδι. Πριν καν προχωρήσει στην κυκλοφορία της δικής του προσωπικής δισκογραφίας, ο νεαρός καλλιτέχνης φρόντισε να αποκομίσει πολύτιμες εμπειρίες δίπλα σε ιερά τέρατα του ελληνικού πενταγράμμου. Βρέθηκε να συνεργάζεται επί σκηνής με θρύλους όπως η Μαρινέλλα, ο Γιάννης Πάριος, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Καίτη Γαρμπή, μαθαίνοντας από πρώτο χέρι τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που απαιτεί ο χώρος. Οι συμβουλές που έλαβε από αυτούς τους σπουδαίους ερμηνευτές αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο για τα επόμενα βήματά του. Η δισκογραφική του πορεία ξεκίνησε επίσημα με το ψηφιακό single «Έφυγα» που κυκλοφόρησε από τη Heaven Music, προετοιμάζοντας το έδαφος για όσα θα ακολουθούσαν. Τον Απρίλιο του 2010 κυκλοφόρησε το CD single «Μπροστά», το οποίο περιλάμβανε τραγούδια που βρήκαν αμέσως τη θέση τους στα ραδιόφωνα και τα clubs. Εκείνο όμως που άλλαξε οριστικά την τροχιά της καριέρας του ήταν το απόλυτο χιτ «Last Summer». Το αγγλόφωνο αυτό single, κυκλοφορώντας το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, κατέκτησε την κορυφή των charts, έγινε ο ύμνος των διακοπών και τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της pop/dance σκηνής στην Ελλάδα. Με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Nicko, συνέχισε την ξέφρενη πορεία του, παρουσιάζοντας μια σειρά από σαρωτικές αγγλόφωνες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια, όπως τα εκρηκτικά «Break me», «This love is Killing Me» και «Say my name». Το 2013 διατήρησε τον ρυθμό ψηλά με το dance hit «I’m in Love», ενώ το 2014 η δισκογραφική του παραγωγή εμπλουτίστηκε με τα κομμάτια «Μόνος», «Walking Alone» και το ξεχωριστό «Χαμένη Ατλαντίδα», μια δυναμική συνεργασία με τον dj και παραγωγό James Sky. Επιστρέφοντας στον ελληνικό στίχο το 2015, συνεργάστηκε με τη σπουδαία στιχουργό Βίκυ Γεροθόδωρου για το τραγούδι «Στα βαθιά», το οποίο συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό video clip, γυρισμένο στα μαγευτικά τοπία της Λευκάδας με τη συμμετοχή του μοντέλου Στεφανία Νεβίγκοβα. Παράλληλα με το τραγούδι, η καλλιτεχνική του ανησυχία τον οδήγησε και σε άλλους δρόμους. Συμμετείχε στο δημοφιλές σόου μεταμφιέσεων Your Face Sounds Familiar, ενώ από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2016 δοκίμασε τις δυνάμεις του στην τηλεοπτική παρουσίαση, συμμετέχοντας στο πάνελ της ψυχαγωγικής εκπομπής NaMaSte της Ναταλίας Γερμανού στο Epsilon, έχοντας στο πλευρό του τη Χριστίνα Μουστάκα, την Έλενα Ασημακοπούλου και τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη. Το ταλέντο του ξεδιπλώθηκε και στο θεατρικό σανίδι, όταν τον Οκτώβριο του 2016 έπαιξε στην παράσταση «Μηχανικοί Καταρράκτες» της Σώτης Τριανταφύλλου, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Πατρώνη, πλαισιωμένος από έναν αξιόλογο θίασο. Η μουσική του εξέλιξη και η εντυπωσιακή σκηνική του παρουσία βρήκαν το απόλυτο βήμα έκφρασης μέσα από τη σταθερή στήριξη του MAD TV, το οποίο αγκάλιασε το urban pop στυλ του από την πρώτη στιγμή. Η ενέργειά του μετουσιώθηκε σε αξέχαστες εμφανίσεις, με κορυφαία τη σύμπραξή του με την Κατερίνα Στικούδη στα Mad Video Music Awards του 2012, όπου παρουσίασαν ένα εκρηκτικό performance του «Break Me», βάζοντας φωτιά στη σκηνή. Δύο χρόνια αργότερα, στα VMA του 2014, πρωταγωνίστησε σε ένα επικό Dance Medley δίπλα στον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, την Κατερίνα Λιόλιου, τη Josephine, τον RiskyKidd, τους Kings και την Antonella, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να ηγείται σε μεγάλα χορευτικά projects. Ο μουσικός σταθμός ανέδειξε την καλλιτεχνική του υπόσταση μέσα από πολλαπλές παρουσίες, όπως τα ασταμάτητα αφιερώματα στο ΟΚ@night, την εμφάνισή του στο Breaking Mad και τις ζωντανές ερμηνείες του στο Mad Day Live @ Metropolis. Πιο πρόσφατα, μέσα από την εκπομπή Spill The Tea, κάθισε στην καρέκλα του καλεσμένου για να αναλύσει τις εμπειρίες του από το Survivor αποκαλύπτοντας τον φόβο στη ζούγκλα, να σχολιάσει τραγούδια της Eurovision και την πορεία του Akyla, αλλά και να θυμηθεί με συγκίνηση τα μαθήματα ζωής και τις συμβουλές που κρατά ως φυλαχτό από τη συνεργασία του με τη Μαρινέλλα.