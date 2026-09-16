Άλμπουμ

Vale Ligo Myalo

Νίκος Μακρόπουλος

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη σε σκοτεινό φόντο και τίτλο «Σε Σένα Μιλάω».
2026
Se Sena Milao
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη σε σκοτεινό φόντο και τίτλο «Μοναδικός Υπεύθυνος»
2026
Monadikos Ipefthinos
Άνδρας τραγουδιστής με μαύρο σακάκι σε προωθητική εικόνα με λογότυπο του Ρυθμός 94.9
2026
O Nikos Makropoulos Sti Nyxta Ektos Rythmou 94.9
Πορτρέτο άνδρα τραγουδιστή με μαύρο ρούχο σε κόκκινο φόντο
2026
Epithesi
Άνδρας τραγουδιστής με μαύρο σακάκι σε σκοτεινό φόντο για το single «Τι Κάναμε Live»
2026
Ti Kaname (Live)
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με άνδρα τραγουδιστή με μαύρο κοστούμι σε σκούρο φόντο.
2025
Se Thelo Parafora