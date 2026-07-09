Νίκος Μακρόπουλος Βιογραφικό

Ο Νίκος Μακρόπουλος αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πιο αυθεντικούς, σταθερούς και αγαπητούς εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Γεννημένος στις 20 Ιουνίου του 1965 στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που φημίζεται για την πλούσια μουσική της παράδοση και την παραγωγή μεγάλων λαϊκών φωνών, ο σπουδαίος αυτός ερμηνευτής έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στο μουσικό στερέωμα. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Κάτω Τούμπα, στην όμορφη και παραδοσιακή γειτονιά του Αγίου Φανουρίου, όπου άρχισε να χτίζεται η αγάπη του για τη μουσική.

Από πολύ μικρή ηλικία, έδειξε τη βαθιά του κλίση προς το λαϊκό τραγούδι. Σε ηλικία μόλις δώδεκα ετών, ξεκίνησε να μαθαίνει κιθάρα, εξερευνώντας τις πρώτες του μελωδίες. Η παρθενική του εμφάνιση μπροστά σε κοινό έγινε σε μια σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου, όπου ερμήνευσε ένα παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα. Παρά το έμφυτο ταλέντο του, ως νέος ήταν αναποφάσιστος. Ολοκληρώνοντας το σχολείο στα δεκαοκτώ, κατέβηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει Φυσική Αγωγή. Παράλληλα, το μικρόβιο της μουσικής τον ώθησε στα πρώτα του ερασιτεχνικά βήματα σε μικρά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Μετά τη στρατιωτική του θητεία, άφησε προσωρινά το τραγούδι. Εργάστηκε ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία με θερμοσίφωνες και αργότερα άνοιξε δική του επιχείρηση ως υδραυλικός. Όταν αυτή η προσπάθεια δεν ευδοκίμησε, το πεπρωμένο τον οδήγησε ξανά στη μεγάλη του αγάπη: το τραγούδι. Το 1994, στάθηκε τυχερός και ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε μπουζούκια στην Καλαμάτα.

Η καριέρα του πήρε ραγδαία άνοδο. Εμφανίστηκε στο ιστορικό κέντρο «Ίμερος» στη Νέα Κηφισιά και στον δημοφιλή «Σκορπιό» στη Θεσσαλονίκη. Κομβική στιγμή ήταν η συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Άντζυ Σαμίου, η οποία άνοιξε τον δρόμο για ιστορικά μαγαζιά της Αθήνας, όπως η «Νεράιδα» και τα «Αστέρια», δίπλα στην απόλυτη Άννα Βίσση. Εκείνη την περίοδο κυκλοφόρησε το παρθενικό του άλμπουμ με την υπογραφή του Γιώργου Θεοφάνους και της Εύης Δρούτσα. Το δεύτερο προσωπικό του CD ήρθε το 2000, ενώ το 2005 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό, εκτοξεύοντας τη δημοτικότητά του μέσω συνεργασιών με δημιουργούς όπως οι Καπίρης, Θεοδώρου, Γιατράς και Χρυσοβέργης. Η δισκογραφία του είναι γεμάτη ύμνους: «Μοναδικός Υπεύθυνος», «Σου Έχω Αγάπη Μεγάλη», «Ορκίσου», «Σε Θέλω Για Μένα», «Πού Να Πάω», «Πρόβλημά Μου», «Επίθεση», «Θα Την Κάψω Την Πόλη», «Ο Δικός Μου Θεός» και «Κουμάντο».

Στον κόσμο του MAD, ο Νίκος Μακρόπουλος έχει γράψει τη δική του ιστορία με αξιοσημείωτες εμφανίσεις που αποδεικνύουν τη δυναμική του στο live. Εμβληματική παραμένει η παρουσία του στο Mad North Stage Festival by TIF Helexpo, όπου ξεσήκωσε το κοινό ερμηνεύοντας ζωντανά μια σειρά από επιτυχίες: «Θα περνάω καλά», «Δώδεκα και ένα», «Τίποτα δεν είναι δεδομένο», «Δύσκολη Νύχτα», «Δεν σε κρίνω που δεν μ’αγαπάς», «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα», «Λίγο εγώ λίγο εσύ», «Όμως εγώ είμαι τρελός» και «Μ’Έκαψες». Η στενή του σχέση με το δίκτυο περιλαμβάνει μεταδόσεις των live του στη ζώνη Mad For Greekz το 2013, αφιερώματα όπως το «Νύχτα εκτός ρυθμού», αλλά και τηλεοπτικές στιγμές, όπως η εμφάνισή του στο θρυλικό Mega Star, όπου κάθισε στο Hot Seat (Mega Star Ep.5). Παράλληλα, το mad.gr κάλυπτε σταθερά την πορεία του, από τις καλοκαιρινές εμφανίσεις στο Romeo Summer και τη σύμπραξή του με τον Γιώργο Σαμπάνη στον «Βοτανικό», μέχρι τις ειδήσεις για την υγεία του.

Στην προσωπική του ζωή προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας την ιδιωτικότητά του. Η κληρονομιά του είναι ήδη τεράστια, καθώς ο Νίκος Μακρόπουλος έχει καταφέρει να διατηρήσει ζωντανό το αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα, παραμένοντας μια γνήσια, σταθερή αξία στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.