Άλμπουμ

Encanto: Ένας Κόσμος Μαγικός (Τραγούδιa από την Ταινία)

Νίνα Μαζάνη

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Οικογένεια Μαδριγάλ – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”
    Καρτερώ Το Θαύμα Μου – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”
    Άγχος – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”
    Δεν Μιλούν Για Τον Μπρούνο – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”
    Τι Άλλο Μπορώ – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”
    Dos Oruguitas
    Όλοι εσείς Εδώ – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”
    ¡Hola Casita!
    Colombia, Mi Encanto
    Two Oruguitas
    Abre Los Ojos
    Meet La Familia
    I Need You
    Antonio’s Voice
    El Baile Madrigal
    The Cracks Emerge
    Tenacious Mirabel
    Breakfast Questions
    Bruno’s Tower
    Mirabel’s Discovery
    The Dysfunctional Tango
    Chasing The Past
    Family Allies
    The Ultimate Vision
    Isabela La Perfecta
    Las Hermanas Pelean
    The House Knows
    La Candela
    El Río
    It Was Me
    El Camino De Mirabel
    Mirabel’s Cumbia
    The Rat’s Lair
    Tío Bruno
    Impresiones Del Encanto
    La Cumbia De Mirabel
    The Family Madrigal – Instrumental
    Waiting On A Miracle – Instrumental
    Surface Pressure – Instrumental
    We Don’t Talk About Bruno – Instrumental
    What Else Can I Do? – Instrumental
    Dos Oruguitas – Instrumental
    All Of You – Instrumental
    Colombia, Mi Encanto – Instrumental
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Ine Entaxi Mazi Mou
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια με λαδί φόρεμα ανάμεσα σε φυτά και κίονα.
2026
Θαύμα της Φύσης
Τρία μέλη μουσικού συγκροτήματος κάθονται σε ξύλινα σκαλοπάτια σε ασπρόμαυρη φωτογραφία.
2025
why?
Εξώφυλλο τραγουδιού με εικονογράφηση μιας γυναίκας και ενός άνδρα που παίζει μπουζούκι.
2025
Στη Θάλασσα
Εξώφυλλο τραγουδιού με σκίτσο δύο καλλιτεχνών σε ροζ φόντο.
2024
Είναι εντάξει μαζί μου
Ξανθιά γυναίκα με λαμπερό ρούχο ποζάρει μπροστά από καθρέφτη για εξώφυλλο άλμπουμ.
2024
Φως