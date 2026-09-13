Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2022
Encanto: Ένας Κόσμος Μαγικός (Τραγούδιa από την Ταινία)
Νίνα Μαζάνη
Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
Οικογένεια Μαδριγάλ – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”
Καρτερώ Το Θαύμα Μου – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”
Άγχος – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”
Δεν Μιλούν Για Τον Μπρούνο – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”
Τι Άλλο Μπορώ – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”
Dos Oruguitas
Όλοι εσείς Εδώ – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”
¡Hola Casita!
Colombia, Mi Encanto
Two Oruguitas
Abre Los Ojos
Meet La Familia
I Need You
Antonio’s Voice
El Baile Madrigal
The Cracks Emerge
Tenacious Mirabel
Breakfast Questions
Bruno’s Tower
Mirabel’s Discovery
The Dysfunctional Tango
Chasing The Past
Family Allies
The Ultimate Vision
Isabela La Perfecta
Las Hermanas Pelean
The House Knows
La Candela
El Río
It Was Me
El Camino De Mirabel
Mirabel’s Cumbia
The Rat’s Lair
Tío Bruno
Impresiones Del Encanto
La Cumbia De Mirabel
The Family Madrigal – Instrumental
Waiting On A Miracle – Instrumental
Surface Pressure – Instrumental
We Don’t Talk About Bruno – Instrumental
What Else Can I Do? – Instrumental
Dos Oruguitas – Instrumental
All Of You – Instrumental
Colombia, Mi Encanto – Instrumental
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